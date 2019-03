Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auto im Kaiserring angefahren

VS-Villingen (ots)

Die Polizei sucht noch Zeugen zu einem Unfall, der sich bereits am 15.02. im Kaiserring auf Höhe des Kaiserturms ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer streifte gegen 22.50 Uhr beim Ausparken mit seinem schwarzen Kleinwagen den am Straßenrand geparkten silbernen Toyota. Ohne sich um den Schaden in Höhe von 2.000 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Wer Hinweise auf den schwarzen Kleinwagen geben kann wird gebeten sich unter 07721 6010 zu melden.

