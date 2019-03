Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Auto bei der Sparkasse angefahren

VS-Villingen (ots)

Flüchtig ist der Verursacher eines Unfalls gegangen, der sich auf Höhe der Sparkasse in der Gerberstraße in der Zeit von Samstag, 20.00 Uhr bis Sonntag, 13.30 Uhr ereignet hat. Der Flüchtige verursachte am dort geparkten Hyundai einen Schaden in Höhe von 2.000 Euro. Das Polizeirevier Villingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07721 6010 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell