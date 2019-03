Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Marbach) Traktor aus Gartenanlage gestohlen

VS-Marbach (ots)

In der Zeit von Samstag 17.00 Uhr bis Sonntag 09.30 Uhr hat ein Dieb mehrere Gartenhäuser und Schuppen in einer Gartenanlage am Ortsrand von Marbach aufgebrochen und unter anderem einen Traktor gestohlen. Das Fahrzeug der Marke Landini wurde samt montiertem Splittstreuer mitgenommen. An einem Schuppen brach der Täter das Vorhängeschloss auf. Elektrogeräte im Wert von mehreren hundert Euro nahm er ebenfalls an sich. Das Polizeirevier Schwenningen ermittelt und bittet unter 07720 85000 um Hinweise.

