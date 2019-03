Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Mit Tresor davongemacht

VS-Schwenningen (ots)

Ein Einbrecher ist in der Nacht zum Sonntag in eine Bäckerei in der Schonacher Straße eingestiegen. Der Dieb hebelte im Gebäude eine Bürotür auf und stahl den darin befindlichen Tresor. Was genau sich in dem Tresor befand und wie hoch der entstandene Schaden ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell