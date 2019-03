Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Schlagabtausch vor Gaststätte

VS-Schwenningen (ots)

Am Sonntagabend sind vor einer Gaststätte in der Salinenstraße zwei Männer aneinander geraten, die ihren Streit mit Fäusten ausgetragen haben. Ein 50-Jähriger zog sich dabei durch die Schläge seines Kontrahenten eine Verletzung am Kopf zu. Er wurde in einem Krankenhaus behandelt. Gegen den 60-jährigen Angreifer ermittelt das Polizeirevier Schwenningen.

