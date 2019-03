Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Asche entzündet Küchenabfall: Feuerwehr rückt aus

Albstadt-Ebingen (ots)

Kräfte der Feuerwehr sowie die Polizei mussten am Samstagabend, gegen 19.30 Uhr, wegen eines in einer Küche brennenden Abfallbehälters in den Ehestetter Weg ausrücken. Bevor er sich zum Schlafen gelegt hatte, hatte der Bewohner einer dortigen Wohnung seinen Aschenbecher im Küchenmüll entsorgt, weshalb dieser in Brand geriet. Ein an Wohnungsnachbar alarmierte wegen dem aus der Wohnung steigenden Qualm die Feuerwehr und die Polizei. Da der Wohnungsinhaber die Türe nicht öffnete, wurde diese geöffnet und der brennende Mülleimer von der Feuerwehr gelöscht. Es entstand weder Gebäude- noch Sachschaden.

