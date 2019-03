Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Beim Driften die Kontrolle verloren- mehrere tausend Euro verursacht

Rottweil (ots)

Am Samstagabend hat gegen 23 Uhr ein 19-jähriger mit seinem Audi A4 auf dem großen Parkplatz hinter dem Indy-Cart beim Driften die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. In der Folge fuhr der Audi gegen einen dort abgestellten Anhänger welcher gegen einen weiteren, dort abgestellten Anhänger geschoben wurde. Da die Ölwanne an dem Audi aufriss, musste die Feuerwehr zum Abstreuen des ausgelaufenen Öls ins Neckartal ausrücken. Der A4 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An dem Audi und den beiden Anhängern entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro.

