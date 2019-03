Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Deißlingen) Unbekannte stehlen während Fußballspiel Autoschlüssel und durchwühlen zwei Fahrzeuge- Polizei sucht nach Zeugen

Deißlingen (ots)

Während eines Fußballspiels, welches am Samstag im Zeitraum von 15 bis 17 Uhr auf dem Sportplatz "In Fürsten" stattfand, haben bislang unbekannte Täter aus den Sporttaschen zweier Spieler, welche in den Umkleidekabinen standen, die Autoschlüssel entwendet. Im Anschluss öffneten die Unbekannten die beiden Fahrzeuge und durchsuchten die Innenräume nach Wertgegenständen. Aus einem Auto entwendeten die Gauner einen Geldbeutel mit etwa 30 Euro Bargeld. Eine Suche nach den beiden Autoschlüsseln blieb daraufhin ohne Erfolg. Am Sonntag konnten beide Fahrzeugschlüssel in der Trikottasche gefunden werden. Das Polizeirevier sucht nach Zeugen des Diebstahls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

