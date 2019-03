Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Unbekannte schlagen Autoscheibe ein- Gibt es Zeugen?

Spaichingen (ots)

Am Samstagabend haben gegen 18.20 Uhr drei Unbekannte die Beifahrerscheibe eines dunkelgrünen Golfs in der Friedrich-List-Straße mit einem Stein eingeschlagen. Eine Zeugin sah noch, wie die drei männlichen Personen daraufhin in Richtung Bahnhof davonrannten. Es soll sich hierbei um drei männliche Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren gehandelt haben. Einer trug eine helle Jeans und eine dunkle Jacke. Ein Anderer war mit einer grauen Jacke bekleidet. Zu dem dritten männlichen Jugendlichen liegt keine Beschreibung vor. Ob etwas aus dem Golf entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Die Schadenshöhe dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an das Polizeirevier Spaichingen (Tel.:07424-9318-0).

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell