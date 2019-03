Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach) Vorfahrt missachtet - Sachschaden - keine Verletzte

Niedereschach (ots)

Zu einem Vorfahrtsunfall kam es am Samstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, auf der Landstraße 423 (Dauchinger Straße), auf Höhe des Hundesportvereins. Ein 40-jähriger VW-Fahrer bog vom Gelände in die Landstraße, Fahrtrichtung Niedereschach, ein. Dabei übersah der 40-Jährige einen in Richtung Dauchingen fahrenden 36-jährigen Golf-Fahrer. Es kam zur Kollision. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beläuft sich jedoch auf mindestens 8.000 Euro. Der 40-jährige stand unter leichtem Alkoholeinfluss. Mit Einverständnis des Beschuldigten wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde ihm auf Anordnung der Staatsanwaltschaft belassen.

