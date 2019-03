Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Triberg) Drei Reifen zerstochen - Polizei sucht Zeugen

Triberg (ots)

Am helllichten Tage wurde am Samstag, zwischen 12.30 und 12.55 Uhr, auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Schwendistraße, an einem dort geparkten Audi A 6, drei Reifen zerstochen. Bislang gibt es keinen Tatverdacht. Die Polizei Triberg, Tel. 07722-1014, bittet um Hinweise zu verdächtige Wahrnehmungen oder Personen.

