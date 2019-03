Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Filialleiter hindert Dieb am Stehlen von Waren im Wert von 2000 Euro

Trossingen (ots)

Am Freitag hat der Filialleiter eines Discounters in der Christian-Messner-Straße, gegen 20 Uhr, einen Dieb in die Flucht geschlagen.

Zuvor hatte der Unbekannte einen Einkaufswagen mit Markenprodukten im Wert von etwa 2000 Euro beladen und daraufhin den Markt mit dem Wagen über den Eingang verlassen. Beim Erkennen des zufällig auf dem Parkplatz anwesenden Filialleiters rannte der Unbekannte davon. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: Zwischen 175 und 180 Zentimeter groß und kräftig. Er hatte eine Glatze und einen 3-Tage Bart.

