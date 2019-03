Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Zwei Mountainbikes und Motorsäge aus Keller gestohlen- Zeugen?

Albstadt-Ebingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag, gegen 14 Uhr, bis Freitag, gegen 10.20 Uhr, haben unbekannte Täter zwei Mountainbikes sowie eine Motorkettensäge aus einem Keller eines Gebäudes in der Oberen Vorstadt entwendet. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten Albstadt-Ebingen (Tel: 07431-935301-0).

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell