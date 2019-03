Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigung an mehreren Fahrzeugen

Hechingen (ots)

Nachdem am Freitagabend, im Zeitraum von 21 Uhr bis 22 Uhr, mehrere Fahrzeuge beschädigt wurden, sucht die Polizei nach Zeugen und weiteren Geschädigten. Auf dem Weg vom Kaufland in der Gammertinger Straße bis zum Hechingen wurden an mehreren Autos die Außenspiegel abgetreten. Auch in der Stettener Straße und Schadenweilerstraße fielen Pkws den Spiegelabtretern zum Opfer. Hierbei verursachten die Täter einen Sachschaden in einer Höhe von mehreren tausend Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und eventuelle Geschädigte, sich unter der Rufnummer 07471-988-0 zu melden.

