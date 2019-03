Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Haigerloch, B463)Sattelzugmaschine verliert Auflieger- Feuerwehr muss Fahrbahn abstreuen

Haigerloch (ots)

Am Freitagmittag musste die Feuerwehr gegen 12.15 Uhr zur Bundesstraße 463, zwischen Haigerloch und Bisingen, wegen ausgelaufener Betriebsstoffe ausrücken.

Ein Lastwagen, der auf der Bundesstraße von Haigerloch in Fahrtrichtung Bisingen unterwegs war, musste zuvor verkehrsbedingt anhalten. Beim Anfahren riss offensichtlich die Einrastvorrichtung an der Zugmaschine, so dass der Auflieger vom Zugfahrzeug weg und auf die Fahrbahn fiel. Hierbei liefen Betriebsstoffe aus, die die Feuerwehr abstreuen und eine Ölsperre einrichten musste. Der entstandene Sachschaden ist nicht bekannt.

