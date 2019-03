Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Betzweiler) Vorfahrt missachtet: Ein schwer verletzter Autofahrer und 11.000 Euro Sachschaden

Betzweiler (ots)

Am Freitagmittag, hat ein 80-jähriger Fiat-Fahrer beim Abbiegen von der Kreisstraße 4749 in die Landstraße 408 die Vorfahrt einer 19-jährigen Audi-Fahrerin missachtet.

Der Fiat-Fahrer befuhr die Kreisstraße 4749 von Alpirsbach her kommend in Richtung Loßburg. An der Einmündung zur Landstraße übersah er die Audi-Fahrerin, die auf der Landstraße von Loßburg kommend in Richtung Peterzell unterwegs war. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Hiernach kam der Audi von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Fiat drehte sich nach links und kam im Einmündungsbereich zum Stillstand. Der Fiat-Fahrer wurde schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus nach Freudenstadt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von etwa 11.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

