Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt, B 294) Nach Spiegelstreifer auf der Landstraße Bundesstraße 294 sucht Polizei nach Zeugen

Feudenstadt (ots)

Nach einem Spiegelstreifer am Freitagmorgen, gegen 6.20 Uhr, auf der Bundesstraße 294, zwischen Untermusbach und Obermusbach, sucht die Polizei nach Zeugen.

In einer Rechtskurve kam einer 21-jährigen Mitsubishi-Fahrerin ein unbekanntes Fahrzeug entgegen. Hier kam es in der Folge zu einem Spiegelstreifer der beiden Autos. Der entgegenkommende Fahrzeuglenker fuhr einfach weiter. An dem Spiegel des Mitsubishis ist ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstanden. Das Polizeirevier Freudenstadt nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07441-536-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell