Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) VW-Fahrerin missachtet Vorfahrt eines Radfahrers- dieser kommt daraufhin ins Krankenhaus

Rottweil (ots)

Eine 58-jährige VW-Fahrerin hat am Freitag, gegen 8.40 Uhr, an der Kreuzung am Omsdorfer Hang mit der Duttenhoferstraße, die Vorfahrt eines Fahrradfahrers missachtet. Die VW-Fahrerin befuhr dem Omsdorfer Hang in Richtung Neckartal. Beim Einfahren in die Duttenhoferstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 36-jährigen Radfahrers und kollidierte mit diesem. Der Radfahrer wurde bei dem Sturz schwer verletzt und kam mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik. An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell