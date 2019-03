Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Vöhringen) Erneuter Einbruch ins Schützenhaus

Vöhringen (ots)

Nach einem erneuten Einbruch am Freitag, gegen 13.15 Uhr, in das Schützenhaus im Hauwasen sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten, waren wie bereits am 16.Januar, in das Gebäude gekommen, indem sie ein Fenster auf der Rückseite einschlugen. Daraufhin begaben sich die Gauner in das Gebäude, entwendeten aber nach derzeitigen Erkenntnissen nichts. Der Polizeiposten Sulz ermittelt und sucht nun dringend nach Zeugen, diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07454-927-0 zu melden.

