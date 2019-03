Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) 10-jähriger Tretrollerfahrer an Fußgängerüberweg angefahren

VS-Schwenningen (ots)

Am Freitagabend hat ein 57-jähriger Fiat-Fahrer gegen 19 Uhr in der Alten Herdstraße an einem Fußgängerweg einen 10-jährigen Jungen auf einem Tretroller angefahren. Der Autofahrer war auf der Alten Herdstraße in stadteinwärtiger Richtung unterwegs. Es herrschte zähfließender Verkehr, weshalb er einen dortigen Fußgängerüberweg mit Schrittgeschwindigkeit passierte. Als der Autofahrer diesen bereits fast zur Hälfte überquert hatte, näherte sich der Junge auf dem Tretroller von links und prallte gegen den Fiat. Hierbei kam der 10-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Er wurde im Anschluss mit einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.

