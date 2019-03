Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Riedböhrigen, B 27) 30.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Ridböhringen (ots)

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Pkws ist am Freitag, auf der Bundesstraße 27, auf Höhe von Riedböhringen, ein Sachschaden von mindestens 30.000 Euro entstanden. Ein VW-Transporter, ein Lastwagen und ein Opel waren hintereinander von Hüfingen in Richtung Blumberg unterwegs. Auf Höhe von Riedböhringen bremste ein davor fahrender, unbekannter Lastwagen kräftig ab. Aus diesem Grund mussten der dahinter fahrende 44-jährige Transporter-Fahrer und der dahinter fahrende 45-jährige Lastwagen-Fahrer ebenfalls abbremsen. Der hinter dem Lastwagen fahrende 57-jährige Opel-Fahrer bemerkte die vor ihm bremsenden Fahrzeuge zu spät und fuhr dem Lastwagen in das Heck. Dieser wurde wiederum in das Heck des VW-Transporters geschoben. Der Opel und der Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Verletzt wurde keiner.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell