Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg, B27) Auffahrunfall am Kreisverkehr

Blumberg (ots)

Am Freitag ist bei einem Auffahrunfall auf der Bundesstraße 27, von Blumberg kommend in Fahrtrichtung Zollhaus, ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden. Eine 33-jährige Daimler-Fahrerin musste kurz vor dem Einfahren in den dortigen Kreisverkehr verkehrsbedingt halten. Ein dahinter fahrender Ford-Fahrer sah dies zu spät und fuhr dem Daimler-Benz in das Heck. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell