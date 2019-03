Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb-Dettingen) Frontaler Zusammenstoß zweier Autos - beide Fahrer schwer verletzt

Horb-Dettingen (ots)

Am Freitagmittag gegen 12.17 Uhr sind auf der Landstraße zwischen Dettingen und Ihlingen zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine 80-jährige Autofahrerin fuhr auf der Straße von Dettingen in Richtung Ihlingen und kam in einer Kurve auf die Gegenspur. Dort stieß sie mit einem entgegenkommenden BMW zusammen. Durch die Kollision schleuderte ihr VW in die Leitplanke. Sowohl die Verursacherin, als auch der 27-jährige Fahrer im BMW wurden eingeklemmt und mussten durch die Feuerwehr befreit werden. Mit schweren Verletzungen wurden sie mit zwei Rettungshubschraubern in Krankenhäuser gebracht. Bei der 80 Jahre alten Fahrerin besteht Lebensgefahr.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, der derzeit auf 13.000 Euro geschätzt wird. Unmittelbar hinter dem 27-Jährigen war eine Daimlerfahrerin unterwegs. Ihr Auto erlitt bei der Fahrt durch das Trümmerfeld einen leichten Schaden. Zur Unfallaufnahme war die Straße für längere Zeit gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell