Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Zeugen nach Unfallflucht auf dem Lidl-Parkplatz in der Stockacher Straße gesucht

Tuttlingen (ots)

Am Donnerstag ist im Zeitraum von 7.15 Uhr bis 12 Uhr ein Skoda Superp auf dem Lidl-Parkplatz in der Stockacher Straße von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt worden. Der Skoda stand in dem Zeitraum auf dem unteren, zur Straße hin liegenden Teil des Parkplatzes. Ein bislang nicht bekannter Fahrzeug-Führer prallte vermutlich beim Rangieren gegen das rechte Heck des Skodas. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 1.500 Euro. Das Polizeirevier Tuttlingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07461-941-0 entgegen.

