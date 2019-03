Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Mit Einkaufswagen Opel Adam beschädigt und abgehauen- Polizei sucht nach Zeuge (n)

Trossingen (ots)

Nachdem ein Unbekannter am Donnerstag, gegen 9.45 Uhr, mit einem Einkaufswagen auf dem Lidl-Parkplatz in der Christian-Messner-Straße einen Sachschaden an einem Opel Adam verursacht hat, sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein bislang Unbekannter streifte einen dort geparkten Opel Adam mit dem Einkaufswagen an der Beifahrertüre in einer Höhe von 64 bis 67 Zentimetern. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet. Als die Besitzerin des Opels an ihren Wagen zurückkam gab ihr der Zeuge einen Zettel mit dem Kennzeichen des Fahrzeugs von dem oder der Verursacherin des Kratzers. Da die Besitzerin des Opels nicht mehr weiß, ob es sich bei dem Verursacher um einen Mann oder eine Frau gehandelt hat, sucht die Polizei nach Zeugen. Insbesondere der Zeuge, der der Opel-Fahrerin den Zettel gegeben hat, wird gebeten sich beim Polizeiposten Trossingen, Tel.07425-33866, zu melden.

