Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bubsheim) Heizöl läuft aus Tankfahrzeug- Feuerwehr rückt aus

Bubsheim (ots)

Nach einem technischen Defekt eines Tankfahrzeugs ist die Feuerwehr Bubsheim mit 18 Wehrleuten und 2 Fahrzeugen am Donnerstag, gegen 9.15 Uhr, in die Lehnlestraße ausgerückt. Aufgrund eines plötzlich aufgetretenen technischen Defekts traten beim Betanken der Heizöltanks eines Wohnhauses circa 300 Liter Heizöl aus. Da das Heizöl über die Straße bis in örtliche Kanalisation drang, mussten die Kräfte der Feuerwehr das Heizöl binden. Das Kanalnetz wurde im Anschluss in Absprache mit dem Wasserwirtschaftsamt von der Feuerwehr gespült.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell