Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Trossingen) Unbekannte werfen Schaufensterscheibe eines Optikgeschäfts am Marktplatz ein: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen

Trossingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen, gegen 01 Uhr, haben zwei dunkel gekleidete Männer die Schaufensterscheibe eines Optik-Geschäfts am Marktplatz eingeworfen. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Als die Beamten vor Ort waren, stellten sie fest, dass die Unbekannten die Scheibe mit einem Gullydeckel und zwei Steinen eingeworfen hatten. Da sich nichts in dem Schaukasten befand, machten sich die Gauner aus dem Staub. Die daraufhin erfolgte Fahndung nach den beiden Tätern blieb erfolglos. Es enstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Trossingen nimmt Hinweise zu der Tat oder den Tätern unter der Rufnummer 077425-33866 entgegen.

