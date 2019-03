POL-TUT: (Deißlingen, BAB 81) Unfall beim Fahrstreifenwechsel auf der Autobahn

Polizeipräsidium Tuttlingen

Da eine 55-jährige VW-Fahrerin beim Wechseln des Fahrstreifens auf der Autobahn 81, am Donnerstag, um kurz vor 15 Uhr, die Geschwindigkeit eines von hinten herannahendem BMWs falsch eingeschätzt hat, ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Die 55-Jährige wollte von der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen auf die Autobahn 81, in Richtung Stuttgart auffahren. Sie wechselte deshalb zunächst vom Beschleunigungsstreifen auf die rechte Fahrspur der Durchgangsfahrbahn. Hiernach wollte sie einen vor ihr fahrenden Lastwagen überholen. Als sie zum Überholen nach links ausscherte, schätze sie die Geschwindigkeit eines von hinten herannahenden BMWs falsch ein und fuhr in diesem in die vordere, rechte Fahrzeugseite. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro. Verletzt wurde niemand.

