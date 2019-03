Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg-Sulgen) Unbekannte entfernen Ziegel von Schuldach- Zeugen?

Schramberg-Sulgen (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag Ziegel von dem Dach einer Schule in der Sulgauer Straße entfernt. Daraufhin warfen sie die Ziegel in den inneren Pausenhof der Schule. Hierbei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mehreren hundert Euro. Hinweise zu der Tat oder den Tätern bitte an die Polizei Schramberg (Tel.: 07422-2701-0).

