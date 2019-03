Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schenkenzell) Auffahrunfall in der Bahnhofstraße

Schenkenzell (ots)

Am Donnerstagmorgen ist eine 33-jährige Fiat-Fahrerin gegen 9.15 Uhr in der Bahnhofstraße in das Heck eines vor ihr fahrenden Audis gefahren. Die Fahrerin des Fiats sah zu spät, dass der Audi-Fahrer nach links abbiegen wollte. Als dessen 34-jähriger Fahrer seinen Wagen abbremste, prallte der Fiat in das Heck. Hierbei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 7.500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell