Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen)Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Ein 28-jähriger Radfahrer hat sich am Donnerstag, gegen 12.30 Uhr, auf der Schützenstraße bei einem Unfall leichte Verletzungen zugezogen. Der Biker war in falscher Fahrtrichtung auf dem Radweg stadteinwärts unterwegs. Eine 35-jährige Autofahrerin bog von der Schützenstraße nach links auf ein Grundstück ab und übersah den Radler. Beim Zusammenstoß zog sich der 28-Jährige eine Prellung zu. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 350 Euro geschätzt.

