POL-TUT: (Burladingen) Polizei sucht Eigentümer von Buddha-Figur

Unbekannte Täter sind am Montag, in der Zeit zwischen Mitternacht und 1 Uhr, in den Verkaufsstand der Narrenzunft in der Josengasse eingedrungen und entwendeten in der Nähe eine Skulptur und eine Gartenbank. (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110978/4212119) Die gestohlene Stein-Skulptur konnte zwischenzeitlich mit einer weiteren Buddha-Figur aufgefunden werden. Der Eigentümer der zweiten Figur ist derzeit unbekannt. Wem gehört die abgebildete Buddha-Figur? Hinweise bitte an den Polizeiposten Burladingen (Tel.: 07475 95001-0).

