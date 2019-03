Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hechingen) Autofahrerin touchiert 21-jährige Frau - Polizei sucht Zeugen

Hechingen (ots)

Am vergangenen Montag hat eine BMW-Fahrerin auf dem Gelände einer Autowaschanlage in der Nierlochstraße eine 21-jährige Frau touchiert. Die bislang unbekannte Autofahrerin fuhr gegen 16.20 von den Wasch-Boxen in Richtung Ausfahrt. An der ersten Wasch-Box touchierte der BMW den Fuß einer 21-jährigen Frau, die sich in der Hockstellung an ihrem Fahrzeug befand. Die 21-Jährige wurde im Krankenhaus Balingen ambulant behandelt. Die etwa 20 bis 25 Jahre alte BMW-Fahrerin fuhr weiter. Der schwarze BMW hat HCH-Kennzeichen. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hechingen (Tel.: 07471 9880-0)

