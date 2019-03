Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Asche im Papiersack verursacht Feuer unter einem Balkon

Balingen (ots)

Am Donnerstag, gegen 9.20 Uhr, hat der Bewohner eines Hauses in der Blumentalstraße deutlichen Brandgeruch bemerkt. Bei der Nachschau stellte der Rentner fest, dass unter seinem Balkon ein Feuer ausgebrochen war. Den Brand hatten die Floriansjünger der Freiwilligen Feuerwehren Balingen und Frommern schnell unter Kontrolle. Vor dem Brand hatte der Hauseigentümer einen Papiersack, gefüllt mit vermeintlich kalter Asche, unter dem Balkon seines Wohnhauses abgestellt. Glutreste setzten dem Papiersack, gelagerte Holzkisten und Reisig in Brand. Das glimmende Feuer wurde glücklicherweise noch so rechtzeitig entdeckt, das ein größerer Schaden ausblieb.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell