Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bitz) Auto gestreift und abgehauen

Bitz (ots)

Ohne sich um den Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Mittwoch, in der Zeit zwischen, 12.30 Uhr und 15 Uhr, in der Straße "Zur Erzgrube" einen VW Polo gestreift hatte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Albstadt (Tel.: 07432 955-0) entgegen.

