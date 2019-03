Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Meßstetten-Hossingen) Alkoholisierter Autofahrer schrammt Gartenzaun und Wohnhaus

Meßstetten-Hossingen (ots)

Ein alkoholisierter 21-jähriger Lenker eines Mazda ist am Donnerstag, gegen 23.45 Uhr, in der Dorfstraße gegen einen Gartenzaun und gegen ein Wohnhaus gefahren. Der junge Mann kam in einer Rechtskurve zunächst nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Anschließend lenkte der Autofahrer den Wagen wieder nach rechts und schrammte ein Wohnhaus. Nach dem Unfall sammelte der 21-Jährige die größten Fahrzeugteile ein und machte sich aus dem Staub. Im Rahmen der Fahndung entdeckten die Beamten des Polizeireviers Albstadt den stark unfallbeschädigten Mazda an einem Wohnhaus in der Dorfstraße. Der 21-jährige Autofahrer pustete einen Wert von über 1,4 Promille auf dem Alkoholtestgerät. Der verursachte Schaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Seinen Führerschein musste der junge Mann abgeben.

