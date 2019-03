Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Drei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Horb am Neckar (ots)

Drei schwerverletzte Personen und rund 19.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalles am Donnerstag, gegen 6.55 Uhr, auf der Kreisstraße 4780. Eine 40-jährige Lenkerin eines Kia war von Talheim in Richtung Altheim unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve geriet die 40-Jährige auf die Gegenspur und kollidiert mit einem entgegenkommenden Toyota eines 56-jährigen Autofahrers. Durch die Wucht des Zusammenpralls schleuderte der Kia noch gegen einen nachfolgenden Ford Fiesta einer 25-jährigen Frau. Ein Fahrer eines VW Sharan konnte durch ein Ausweichmanöver in den Straßengraben eine Kollision mit den Unfallfahrzeugen verhindern. Der Toyota-Fahrer und die beiden unfallbeteiligten Frauen mussten mit schweren Verletzungen ins Klinikum eingeliefert werden.

