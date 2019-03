Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf-Talhausen)Vorfall beim Rössle-Eintreiben

Epfendorf-Talhausen (ots)

In verschiedenen Medien ist am Mittwoch über einen Vorfall beim Rössle-Eintreiben am Dienstagabend in Talhausen berichtet worden. Der Vorfall war von einem Zeugen gefilmt und letztlich über die sozialen Medien verbreitet worden. Die Ermittlungen zu dem Vorfall wurden vom örtlich zuständigen Polizeirevier in Oberndorf übernommen. Der Fahrer des Pkw ist mittlerweile bekannt. Erste Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass der Autofahrer offenbar wegen eines medizinischen Notfalls auf dem Weg ins Krankenhaus war. Die Polizei wird ihre Ermittlungsergebnisse der Staatsanwaltschaft vorlegen, die dann über ein mögliches strafbares Verhalten aller am Vorfall Beteiligten entscheiden wird.

