Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Skoda auf der Beifahrerseite zerkratzt: Gibt es Zeugen?

VS-Villingen (ots)

Im Zeitraum vom Donnerstag, den 28.Februar, gegen 19 Uhr, bis Mittwoch, den 6.März, gegen 12 Uhr, hat ein Unbekannter die komplette Beifahrerseite eines Skodas in der Mannheimer Straße zerkratzt. Der Skoda war in diesem Zeitraum auf Höhe der Hausnummer 14 geparkt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Hinweise zu der Tat oder dem Täter bitte an das Polizeirevier Villingen unter der Rufnummer 07721-601-0

