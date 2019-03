Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen)Hyundai-Fahrerin bei Auffahrunfall schwer verletzt

VS-Schwenningen (ots)

Bei einem Auffahrunfall in der Rottweiler Straße ist am Mittwoch eine Hyundai-Fahrerin schwer verletzt worden. Die 20-jährige Fahrerin des Wagens fuhr aus Unachtsamkeit in einen vor ihr fahrenden VW. Beide Fahrzeuge prallten in der Folge gegen die dortige Schutzplanke. Hierdurch wurde die Hyundai-Fahrerin schwer verletzt weshalb sie mit einem Rettungswagen in die Schwarzwald-Baar-Klinik gebracht wurde. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden in einer Höhe von rund 10.000 Euro.

