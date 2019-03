Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Audi auf Lidl-Parkplatz "Beim Enggäßle" zerkratzt: Polizei sucht nach Zeugen

VS-Villingen (ots)

Am Mittwoch hat ein Unbekannter die Fahrerseite eines auf dem Lidl-Parkplatz in der Straße "Beim Enggäßle" geparkten Audis zerkratzt. Den Audi hatte der Besitzer hier im Zeitraum von 20.30 Uhr bis 20.45 Uhr für die Dauer des Einkaufs abgestellt. Als der Mann zurück an seinen Wagen kam, stellte er fest, dass beide Türen an der Fahrerseite zerkratzt waren. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 2000 Euro. Hinweise zu der Tat oder dem Täter nimmt das Polizeirevier Villingen (Tel.:07721-601-0) entgegen.

