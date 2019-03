Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Mönchweiler) Unbekannter fährt gegen Hofmauer und haut ab- Zeugen?

Mönchweiler (ots)

Am Dienstag ist im Zeitraum von 5 Uhr bis 17 Uhr eine Hofmauer in der Mühlenstraße von einem unbekannten Fahrzeug stark beschädigt worden. Hierbei entstand ein Sachschaden in einer Höhe von mindestens 4000 Euro. Das Polizeirevier Villingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und nimmt Hinweise zu der Tat oder dem Täter unter der Rufnummer 07721-601-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell