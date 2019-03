Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos

Balingen (ots)

Rund 15.000 Euro Sachschaden ist am Mittwoch, gegen 13 Uhr, auf der Eckenfelderstraße bei einem Auffahrunfall entstanden. Ein 57-jähriger Lenker eines Kia bog von der Stingstraße nach links auf die Eckenfelderstraße ab und erkannte hinter der Kreuzung die anhaltenden Autos nicht. In der Folge kollidierte der Kia mit einem vorausfahrenden Seat Ibiza einer 22-jährigen Frau. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Seat noch auf zwei weitere Pkw aufgeschoben. Beim Zusammenprall wurden in zwei Fahrzeugen insgesamt drei Insassen leicht verletzt.

