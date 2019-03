Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Furtwangen im Schwarzwald) Rechtsfahrgebot missachtet

Furtwangen im Schwarzwald (ots)

Ein 64-jähriger Lenker eines Skoda hat am Mittwoch, gegen 9.25 Uhr, auf der Kreisstraße 5728 beim Abbiegen einen Unfall mit rund 10.000 Euro verursacht. Der Autofahrer bog, von der Landesstraße 175 kommend, an der Fuchsfalle auf die Geutschenstraße in Richtung Schönwald ab und fuhr nicht weit genug rechts. In der Folge kam es zu einem frontalen Zusammenstoß mit einem Mazda einer 56-jährigen Frau, die aus Richtung Schönwald kam. Die Autofahrerin zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu.

Rückfragen bitte an:



Harri Frank

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-113

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell