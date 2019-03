Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Hüfingen) Mini Cooper in Brand geraten

Hüfingen (ots)

Am heutigen Donnerstag ist in der Dögginger Straße eine Mini-Cooper in Brand geraten. Gegen 2 Uhr wurde der brennende Pkw entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehr Hüfingen löschten das Fahrzeug. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

