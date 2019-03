Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornstetten) Wendemanöver endet mit 30.000 Euro Sachschaden und einer verletzten Person

Dornstetten (ots)

Ein Wendemanöver eines 32-jährigen Autofahrers hat am Mittwoch, gegen 8.30 Uhr, einen Schaden von rund 30.000 Euro gefordert. Der 32-jährige Passat-Fahrer war auf der Landesstraße 404 in Richtung Altensteig unterwegs. Im Bereich der Erzgrube wollte der Autofahrer in Richtung Dornstetten zurückfahren und wendete auf einem Parkplatz. Beim Einfahren auf die Landesstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem Hyundai einer 19-jährigen Frau. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und musste zur ambulanten Behandlung in die Klinik eingeliefert werden.

