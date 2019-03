Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Wehingen) Sattelauflieger streift Lamborghini- Über 52.000 Euro Sachschaden

Wehingen (ots)

Beim Einfahren in eine Firmenzufahrt in der Carl-Benz-Straße hat am Mittwoch, gegen 14 Uhr, der Auflieger eines Sattelzuges einen auf dem Betriebsgelände geparkten Lamborghini Urus gestreift. Hierbei entstand ein Sachschaden von mindestens 52.000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

