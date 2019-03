Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Geisingen) Gegen Schaukasten der evangelischen Kirche gefahren und abgehauen: Polizei sucht Zeugen

Geisingen (ots)

Nachdem ein unbekannter Fahrzeug-Führer am Dienstag, im Zeitraum von 00 Uhr bis 8.45 Uhr, gegen den Schaukasten der evangelischen Kirche welcher in der Tuttlinger Straße an der Ecke zur Wildtalstraße stand, gefahren ist, sucht die Polizei nach Zeugen und dem Unfallverursacher. Der Unbekannte kam vermutlich mit seinem Wagen beim Abbiegen von der Tuttlinger Straße in die Wildtalstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen den Schaukasten der evangelischen Kirchengemeinde. Ohne sich um eine Regulierung des Sachschadens an dem total zerstörten Kasten in Höhe von circa 1000 Euro kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Es dürfte sich bei dem Flucht-Fahrzeug um einen hellen Kleinwagen mit Winterreifen handeln, der eine deutliche Beschädigung an der Fahrzeug-Front aufweisen dürfte. Der Polizeiposten Immendingen ermittelt nun wegen der Unfallflucht und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 07462-9464-0.

Rückfragen bitte an:



Nina Furic

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-117

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell