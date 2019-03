Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Dieb macht sich an unverschlossen abgestellten Autos in der Danziger Straße und der Königsberger Straße zu schaffen

Donaueschingen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat sich ein Unbekannter an zumindest zwei Autos zu schaffen gemacht, die in der Danziger Straße und der angrenzenden Königsberger Straße unverschlossen abgestellt waren. Aus einem VW Lupo, geparkt vor der Danziger Straße Nummer 12, entwendete der Dieb eine USB-Box sowie ein Kfz-Ladekabel. Bei einem vor dem Anwesen Königsberger Straße 3 unverschlossen geparkten Mitsubishi Colt baute der Dieb ein montiertes Autoradio der Marke Audio Vox aus und entwendete das Gerät im Wert von rund 300 Euro. Die Polizei Donaueschingen (0771 83783-0) hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

Im Zusammenhang mit den Diebstählen bittet die Polizei darum, Fahrzeuge nicht unverschlossen abzustellen und in geparkten Wagen keine Wertgegenstände aufzubewahren.

