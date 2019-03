Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) Display eines Getränkeleergut-Automaten im Einkaufscenter in der Leo-Wohleb-Straße beschädigt

Blumberg (ots)

Ein unbekannter Täter hat am Rosenmontag, im Zeitraum zwischen 08 Uhr und 12 Uhr, das Display eines Getränkeleergut-Automaten im Edeka Einkaufscenter in der Leo-Wohleb-Straße mutwillig beschädigt und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro angerichtet. Hinweise zu der unsinnigen Tat nimmt die Polizei Blumberg (07702 41066) entgegen.

